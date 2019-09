Ben & Jerry's: Inklusion & Diversity sind 2018 ein absolutes Muss am Arbeitsplatz

Überall hört man immer von dieser Gleichstellung. Besonders in der Arbeitswelt sind Ungleichheiten sehr deutlich spürbar, sei es in Form von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sozialen Herkunft oder der Hautfarbe. Gefordert wird viel, um diese Ungleichheiten zu bekämpfen. Quotenregelungen für Unternehmen zum Beispiel. Einige verpflichten sich sogar zu einer Frauenquote, was zwar generell ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber irgendwie doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Einige Unternehmen spenden mit großen Gesten an gemeinnützige Organisationen, reflektieren ihre eigene Rolle in diesem Gefüge an Diskriminierung aber so gut wie gar nicht. Besonders viele Großkonzerne sind nur schwer davon zu überzeugen, dass eine Förderung sozialer Chancengleichheit mittelfristig allen nützt, auch dem Umsatz und somit dem Unternehmen.