Morgens um 7 Uhr – eine halbe Stunde vor unserem Wecker – werden mein Freund und ich vom klingelnden Handy aufgeweckt. Eine Lieferung mit Baumaterialien wird in einer Stunde zur Baustelle geliefert. Die Lieferung war eigentlich erst in zwei Wochen angekündigt. Zum Glück kümmert sich mein Freund um die Annahme, sodass ich gegen 8 Uhr in meinen Arbeitstag im Homeoffice starte. Der Tag verläuft ruhig und ich mache um 14.30 Uhr Feierabend. Nach dem Mittagessen zu Hause fahre ich mit dem Auto in die Nachbarstadt und treffe mich dort mit einer Freundin, die bald in ein Auslandssemester startet. Wir gehen zusammen mit meiner Hündin in einem kostenlosen Freilaufgebiet spazieren. Nach dem Spaziergang fahre ich zu meinem Stiefvater, der eine Unterschrift für das Auto meiner verstorbenen Mutter braucht: Der Wagen soll für 4.500 € verkauft werden und ich bin froh, dass er sich darum kümmert. Im Anschluss fahre ich zur Baustelle und helfe meinem Freund dabei, die Baumaterialien zu verstauen, die am Morgen geliefert wurden. Außerdem gibt es schnell einen Teller Nudeln mit Pesto. Danach geht es zu meinen Mietern, um den am Vortag gemeldeten Schaden zu begutachten. Es ist zum Glück nicht so schlimm wie befürchtet und mein Freund kann den Schaden beheben. Meine Mieter sprechen mich in diesem Zuge auf die alten Heizkörper an. Ich weiß, dass sie getauscht werden müssen und sichere ihnen zu, mich bald darum zu kümmern. Nach diesem Tag bin ich froh, als ich endlich zu Hause auf dem Sofa sitze. Während wir Sport und Trash-TV schauen, shoppe ich noch etwas im Internet. Ich kaufe für die Großeltern meines Freundes eine Kissenhülle für ein Familienfest auf Etsy (20,55 €) und bestelle bei einem Lebensmittel-Onlineshop aufgebrauchte Lebensmittel (69,10 €) sowie einen gemeinsamen Snack-Adventskalender (53,15 €) für den Dezember mit einem Rabattcode von 5%, den ich noch schnell ergooglet habe (insgesamt 122,26 €). Beide Beträge zahlen wir von unserem Gemeinschaftskonto, sodass mein Anteil (40%) 57,12 € beträgt.