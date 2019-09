Seit einigen Saisons werden wir aber eines Besseren belehrt und Perlenschmuck kommt modern, minimalistisch und ziemlich cool daher. Und nun ist sogar Schluss mit dem Perfektionismus: 2019 kommen Barockperlen. Diese spezielle Perlenart zeichnet sich durch die für viele echte Perlen typische unebene Oberfläche aus und dadurch, dass sie eher oval als rund ist, wobei keine Barockperle der anderen gleicht. Der Look ist natürlich und erinnert immer ein bisschen an Strand und Meer – genau das also, was wir gerade brauchen.