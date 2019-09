5 x Perlenschmuck, der dein Studium nicht erahnen lässt

Wald Berlin, die zuletzt ziemlich sommervorhersehbar und zugleich überraschend Muscheln aufgehübscht haben, kombinieren nun Perlmutt dazu und begeistern mit dem verzierten Look. Einfach neu kombiniert, Klischee adé! Falls dir im Herbst nach einem neuen Schmuckstück der Sinn steht, kannst du entweder bei Mutti oder Oma stibizen oder wirst vielleicht bei den fünf Labels in unserer Slideshow fündig. Nur für Pearls are forever geben wir keine Gewähr...