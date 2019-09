Es ist also kein Wunder, dass man sich auch 2018 noch für das arm sein schämt – auch, wenn man sich täglich kaputt arbeitet, um das zu ändern. Ein Leben in Armut ist ein Leben in Scham. Das muss sich endlich ändern. Ähnlich wie bei #metoo und #metwo gibt nun der Hashtag #unten – initiiert vom Freitag – endlich den Menschen eine Stimme, die sonst nie zu Wort kommen, wenn statt ihnen Anzug tragende Männer in Talkshows über Armut sprechen: Die Betroffenen.