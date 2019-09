adidas Original und Alexander Wang gehen in die dritte Runde und launchen am 3. April den lang ersehnten dritten Drop der gemeinsamen Kollektion. Und die Kollaboration, die bei Streetwearfans rund um den Globus bereits während der Fashion Week in New York vergangenen Herbst für Schnappatmung sorgte, ist offensichtlich mehr als nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Für die Kampagnenbilder zeichnet wieder der deutsche Fotograf Jürgen Teller verantwortlich, der für eine realistische und ungeschönte Modefotografie steht. Und wer sonst sollte die Unisex-Entwürfe besser in Szene setzen? Die Kollektion von adidas Originals x Alexander Wang löst die Grenze zwischen Streetwear und Mode auf und stellt das Geschlecht des Trägers in den Hintergrund. Regeln werden gebrochen und Konventionen hinterfragt. So ziert die Entwürfe zwar das bekannte "Trefoil Logo" von adidas, jedoch hat es Alexander Wang sprichwörtlich auf den Kopf gestellt. Die Kampagnenbilder sind inspiriert Kultur des Resellings aus Lastern und Lagerräumen. Models sind unter anderem Wangs Lieblingsmodel Hanne Gaby Odiele sowie Madonnas Sohn Rocco Ritchie. Die Kollektion wird ab dem 3. April in allen adidas Orignals und Alexander Wang Flagship Stores sowie online und bei stylebop.com erhältlich sein.