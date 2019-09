Diese Modelikone der 60er aus Deutschland inspiriert jetzt in Acne Studios

Supermodels gehen nicht so einfach in Rente. Das gilt auch für Veruschka von Lehndorff, die in den 60er Jahren ihre größten Erfolge feierte und jetzt für eines der angesagtesten Brands weltweit vor der Kamera stand. Acne Studios hat Von Lehndorff für das Resort 2018 Lookbook verpflichtet, um sowohl ihre Mannequin- als auch Styling-Qualitäten zu beanspruchen. So gibt die Modelikone aus Deutschland nicht nur ihre besten Posenklassiker zum besten, sondern zeigt quasi nebenbei, wie man die eigenwilligen Designs von Acne Studios demnächst am coolsten trägt.