Bei einem Versuch der Uni Stanford kam heraus, dass Callcenter-Mitarbeiter, die ihre Arbeit von zuhause aus erledigten, ihre Produktivität um 13 Prozent erhöhten. Außerdem waren sie seltener krank, machten am Tag weniger Pausen und schafften ein deutlich höheres Arbeitspensum, als zu Zeiten im Office. Auch die Zufriedenheit mit dem Job wurde deutlich besser und Kündigungen gingen zurück. Für mich mehr als verständlich. Ich arbeite effektiver, wenn ich dann arbeiten kann, wenn ich am konzentriertesten bin. Ich bin fest davon überzeugt, dass es gerade in kreativen Berufen eine Farce ist, dass jemand 8 Stunden am Stück konzentriert kreativ arbeiten kann. In der Mittagspause schaffe ich es Wäsche zu waschen, ich kann Arzttermine wahrnehmen, wenn ich es möchte, und meine Katzen machen den Arbeitstag auch irgendwie abwechslungsreich. In letzter Zeit taucht überall der Begriff der Vier-Tage-Woche auf und damit ist nicht zwingend ein herkömmliches Teilzeitmodell gemeint. Es gibt Arbeitgeber, die haben die 40 Stunden einfach auf vier Tage aufgeteilt und bescheren ihren Mitarbeitern so einen freien Tag mehr, bei vollem Gehalt. Natürlich gibt es auch Arbeitgeber, bei denen man einfach um 8 Stunden reduziert und damit auch ein Fünftel weniger Gehalt bekommt.

Alternativ gibt es Büros in denen wird nur sechs oder sieben Stunden am Tag gearbeitet, weil die Chefs überzeugt sind, dass man sich danach sowieso nicht mehr konzentrieren kann. Und dennoch, diese Chefs und diese Arbeitgeber sind rar. In all meinen festen Jobs musste man um jeden Tag Home Office kämpfen und sich erklären, und hat am Ende doch mit schlechtem Gewissen zuhause gesessen und gemeint, man müsse beweisen, dass man eben arbeite und nicht faul auf der Couch liegt. Auch das ist ein Irrtum, der sich beständig hält: Wer nicht im Büro anzutreffen, nicht präsent ist, der arbeitet eben nicht genauso effektiv wie die anwesenden Kollegen. Was oben genannte und noch viele weitere Studien wiederlegen.

Und es sind nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Unternehmen, die von flexiblen Arbeitsmodellen profitieren. Bis zu dreimal profitabler als ihre Wettbewerber sind Unternehmen mit flexiblen Arbeitsformen laut einer Studie des Economists. Ein Argument, dass Arbeitgeber und Chefs sich zu Gemüte führen sollten.