9 Tipps, mit denen du jeden Montag (fast) ganz einfach überstehst

Früh aufwachen

Klingt fürchterlich nach einem Wochenende mit ausschlafen und faulenzen, hilft aber, fitter in die Woche zu starten. Denn ohne Stress und Termindruck beginnt die Woche gleich viel entspannter. Also stellt den Wecker eine halbe Stunde eher, steht ohne Snoozing gleich auf und genießt die ersten Sonnenstrahlen ganz in Ruhe. Oft ist es die Hektik und der Stress, die uns gleich schlecht gelaunt in den Tag starten lassen.