Als Megan aufstand, um wie jeden Tag an der Haltestelle 72nd Street auszusteigen, passierte allerdings etwas seltsames, was so in dieser Art noch nie vorgekommen war, sie drehte sich zu mir um und sagte: „Mama, ich will heute nicht zur Schule gehen, ich weiß nicht warum, aber ich will einfach nicht gehen.“ Ich war wie vom Donner gerührt. So etwas hatte ich noch nie von ihr gehört, noch nicht einmal, als sie wegen ihrer Leukämie durch die Chemotherapie geschwächt war, wollte sie jemals einen Tag der Schule fern bleiben.