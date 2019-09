So traurig du über das Ende des Jahrhundertsommers auch sein magst, dem Herbst solltest du mindestens genauso freudig entgegenblicken. Kannst du nicht? Wir helfen sehr gern mit einem extrem überzeugenden Argument: Von der heimischen Couch aus, mit wärmendem Tee in der einen und leckeren Snacks in der anderen Hand, fiktiven Charakteren dabei zuschauen, wie sie mit Drogen ticken, in Beziehungsstreits geraten oder gar im Gefängnis landen – willkommen im Serien-Herbst! Das gibt es, plus eine richtig ordentliche Portion Spannung, die kaum ins Wohnzimmer passen wird, mit dem Start der zweiten Staffel von 4 Blocks. Nach einer halben Ewigkeit, die glücklicherweise sonniger und wärmer nicht hätte sein können, kehren Toni Hamady (Kida Khodr Ramadan) und der Rest des Clans am 11. Oktober endlich wieder zurück auf die heimischen Bildschirme. Nur Vince (Frederick Lau) ist leider nicht mehr dabei. Klar, der wurde schließlich in der letzten Folge der ersten Staffel umgebracht und ist tatsächlich tot. Da muss ich leider alle hoffnungsvollen Fans enttäuschen. Das bedeutet aber nicht, dass die Fortsetzung an Spannung einbüßt – ganz im Gegenteil!