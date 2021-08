Wie stehen die Chancen auf einen vierten Teil von The Kissing Booth?

Niemand verabschiedet sich gern von etwas Heißgeliebtem – kein Wunder also, dass wir uns nach dem Ende von The Kissing Booth 3 fragen, was die Zukunft für Elle Evans (Joey King) bereithält, jetzt, da ihre jugendlichen Abenteuer vorbei sind . The Kissing Booth 3 erschien am 11. August auf Netflix und verrät uns Elles finale Pläne für ihr Studien- und Liebesleben. Da das Ende des Films aber relativ vage ausfiel, hoffen jetzt einige Fans darauf, dass die Kissing-Booth-Reihe noch gar nicht wirklich vorbei ist. Und obwohl es definitiv jede Menge Argumente dafür gäbe, Elles Geschichte weiterzuerzählen, solltest du dir nicht zu viele Hoffnungen machen.