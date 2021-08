Sex Education x H&M lässt uns nostalgisch an die Schulzeit zurückdenken

Aufbauend auf den amerikanisch angehauchten Vintage-Looks der Show ist die Collection ein absoluter Teenie-Film-Traum. Klassische College-Jacken, Jogginghosen, Shorts und Caps in Rotgold, verziert mit dem Moordale-High-Logo – der typische High-School-Style also. Dazu gibt’s ein paar grafische T-Shirts, Polo-Hemden, Sweater, Taschen und Mützen, die die Gesichter und/oder beliebte Zitate aus der Show zieren. Unser Lieblings-Piece ist die schwarze, weiche Schultertasche (sehr Gen Z), bestickt mit Maeves Name und ihrem wohl ikonischsten Spruch: „I don’t do boyfriends.“