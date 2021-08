Stirbt eigentlich tatsächlich mal wer in Outer Banks, Staffel 2?

Rückblenden zeigen, dass Big John das Ganze überlebte und deshalb in der Lage war, John B. einen Hinweis aufs Royal-Merchant-Gold zu geben. Wir sehen eine Leiche in Big Johns Unterschlupf auf der Insel; die Leiche hält den Kompass, den Big John für seinen Sohn hinterließ, in derselben Position, in der wir Big John zuletzt lebend sahen. Dabei handelt es sich um John B.s Leiche. Nur ist sie das offenbar nicht, denn im Finale von Staffel 2 ist Big John lebendig und nicht gerade wohlauf auf Barbados zu sehen. Die Serie muss nun erklären, wie es möglich ist, dass Scooter (David Ury), ein anderer Partner von Ward, aber sehr wohl Big Johns „Leiche“ Monate zuvor fand. Outer Banks kann nicht einmal so tun, als sei der gerade erst wiederaufgetauchte Big John tatsächlich ein unerwarteter eineiiger Zwilling – was typisch für so eine melodramatische Serie wäre –, da er John B. anscheinend direkt als seinen „Sohn“ bezeichnet.