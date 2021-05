Dich hat das düstere Ende von Netflix’ Things Heard & Seen verwirrt? Lass es uns erklären

Während Georges Eltern in der Stadt sind, um sich um Frannie und George zu kümmern – der so tut, als würde er um Catherine trauern –, bekommt George überraschend eine Nachricht von Justine, von der er glaubte, sie sei dem Tode nah. Ihre Worte („Hi George, erinnerst du dich an mich? Ich erinnere mich an alles.“) bringen George ins Schleudern. Während der duscht und sich rasiert, hört er Stimmen – seine eigene? Von Geistern ? –, die ihn auffordern, seinen Impulsen zu folgen. Die wiederum führen ihn nach Connecticut, wo sein Boot „Lost Horizon“ auf ihn wartet. George sticht in See, obwohl sich ein Sturm zusammenzieht. Währenddessen trifft sich Sheriff Laughton (Michael O’Keefe) mit Justine, die ihm vermutlich erzählen will, was sie weiß. In der irdischen Welt scheint das zwar keinen Unterschied mehr zu machen – schließlich ist George schon verschwunden –, doch wie schon einer der Swedenborg-Anhänger zu Catherine sagte: „ Das Gute gewinnt immer . Immer. Wenn nicht in dieser Welt, dann in der nächsten.“