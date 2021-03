Das blutige Finale von Netflix’ Sky Rojo ist optimistischer, als du denkst

Coral, Wendy und Gina beschließen: Romeo muss weg. Also schmieden sie einen genialen Plan: Sie stehlen einen Baustellenbagger und schaufeln eine versteckte Fallgrube mitten in der Wüste. Ihr Ziel ist es, Moisés und Christian dazu zu bringen, versehentlich in das Loch zu fahren, ohne die Gefahr zu erahnen. Während die beiden Männer also laut Plan abgelenkt sind, ist es Corals Job – als Romeos ehemalige Lieblingsangestellte –, ihren Ex-Boss in seinem Büro zu besuchen und ihn dort lange genug abzulenken, um sich Zugriff zum Safe des Clubs zu verschaffen. Darin bunkert Romeo die Reisepässe der drei Frauen sowie das Geld, das sie ihm durch ihre Prostitution verdient haben. Warum erklären wir diesen Plan nochmal? Naja, weil er kompliziert ist – und in der Serie nur in einer high-betrunkenen Szene kurz erzählt wird. Du hattest Probleme, ihm zu folgen? Hey, damit bist du nicht alleine.