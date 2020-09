Die Diva: Schauspielerin & Protagonistin verbindet mehr als nur der Name

„Was die Menschen denken, geht mich nichts an. Das glaube ich wirklich“, erzählt Ryan Refinery29 am Telefon. „Wenn sie glauben wollen, ich wäre exakt so wie Die Diva, ist das okay. Ich denke ich wende da einfach die Eminem-Marshall-Mathers-Methode an, nach dem Motto: ‚Ich bin das, was auch immer du sagst, was ich bin‘.“