Weihnachtsgeschenk für alle You-Fans: 2. Staffel läuft noch dieses Jahr auf Netflix

In der ersten Staffel war Joe Monate lang besessen von der Studentin und Autorin Beck (Elizabeth Lail), nachdem sie eines Tages zufällig in seinen New Yorker Buchladen reinspaziert war. Wie es viele von uns tun, wenn sie jemanden mit Boy- oder Girlfriend-Potential kennenlernen, stalkte auch Joe Beck erst mal online, um sie besser kennenzulernen. So weit, so harmlos. Doch dann wurde es creepy, denn er begann, sie auch im echten Leben zu stalken. Er manipulierte sie, sich in ihn zu verlieben, indem er die Informationen, die er im Internet über sie gefunden hatte, zu seinem Vorteil nutzte. Er beobachte sie in ihrer Wohnung. (Kleiner Tipp, Beck: Ich weiß, studieren kostet Geld, aber vielleicht solltest du einfach mal in Vorhänge investieren.)