Seyfried hat sich seit ihrem Durchbruch in den frühen 2000ern in Hollywood immer wieder mit großen Erfolgen an die Spitze gekämpft und war beispielsweise Teil des preisgekürten Casts von Mamma Mia! und Les Misérables. Seit dem 3. Oktober 2019 ist sie außerdem im Film Enzo und die wundersame Welt der Menschen an der Seite von Protagonist Milo Ventimiglia (Gilmore Girls, This Is Us) zu sehen.