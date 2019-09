Das Leben in Deutschland wird immer teurer – besonders für Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen. Das ergab eine neue veröffentlichte, internationale Studie des Mercer -Instituts, das jedes Jahr die Lebenshaltungskosten für Arbeitnehmer*innen aus dem Ausland untersucht. Am weitesten oben auf der Liste findet man in diesem Jahr München und Frankfurt. Während sich die bayerische Hauptstadt 2017 noch auf Platz 98 befand, rutschte sie innerhalb eines Jahres bis auf Platz 57 hoch. Einen noch größeren Sprung von Platz 117 auf die 68 machte die Banken-Metropole und ließ so, genau wie Berlin (71) 49 andere Städte hinter sich.