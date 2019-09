Die Fortsetzungen dieser drei Netflix-Hits kommen schneller zurück, als du denkst

Vor einigen Jahren bestand im Sommer immer eine extreme Serienflaute – die meisten Hits wurden im Herbst oder Winter ausgestrahlt. Klar, man ist zur warmen Jahreszeit eher draußen unterwegs oder entspannt im Urlaub. Zur Primetime um 20.15 Uhr vor dem Fernseher sitzen wollte dann sowieso niemand. Doch heute, in Zeiten von Streaming via Netflix und anderen On-Demand-Services kann man sich aussuchen, wann man seine liebste Serie schauen möchte. Nach einem Tag am See ist eine Folge Stranger Things immer drin – egal wie spät oder wie warm es draußen noch ist. Ob es dann bei einer Folge bleibt, ist dann noch mal eine ganz andere Frage. Bingen passiert manchmal aus Versehen, gerade bei so spannenden Serien wie The Sinner oder Tote Mädchen lügen nicht, wenn die erste Folge mit einem riesigen Cliffhanger endet und Netflix von alleine entscheidet, nach nur wenigen Sekunden direkt mit dem Abspielen der zweiten fortzufahren.