Jessica Biel hat in der Netflix-Serie The Sinner eine atemberaubende Performance hingelegt. Für mich war ihre schauspielerische Leistung das Highlight des mehrteiligen Thrillers. Die Verletzlichkeit, Trauer und gleichzeitige Stärke ihrer Figur Cora Tanetti traten förmlich aus dem Fernsehen , beziehungsweise meinem Laptop heraus und fesselten mich. Die Golden Globe-Nominierung als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie hatte sie dafür mehr als verdient. Mit einer Fortsetzung der Story hatte ich jedoch nie gerechnet, denn am Ende der ersten Staffel wird das Mordmotiv von dem sympathischen und beinah väterlich-fürsorglich ermittelnden Harry Ambrose (Bill Pullman) aufgedeckt. Damit ist Coras Geschichte zu Ende erzählt. Umso größer war meine Verwunderung, als bekannt wurde, dass eine zweite Staffel bereits in Planung sei. Allerdings: Jessica Biel wird keine Rolle übernehmen, sondern lediglich produzieren.