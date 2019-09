Ian Somerhalder spielt wieder in einer Vampirserie mit – diesmal für Netflix

Der Hollywood Reporter berichtet, dass sich der Streaming-Service Netflix die Filmrechte an der gleichnamigen Buchreihe von Bestsellerautor Jonathan Maberry sichern konnte und schon bald mit der Produktion beginnen wird. Wann die auf zehn Folgen angesetzte Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. In V-Wars soll Somerhalder jedoch Dr. Luther Swann, also einen Menschen spielen, der versucht einen mysteriösen Vampirausbruch zu ergründen, der mit seinem besten Freund Michael Fayne beginnt. Die Epidemie breitet sich rasend schnell aus und teilt die Gesellschaft in zwei Lager. Besonders neu und erfinderisch hört sich diese Storyline jetzt erstmal nicht an, aber wir lassen uns mal überraschen. Das Buch war immerhin ein großer Hit. Zudem hört es sich so an, als gäbe es doch noch eine Möglichkeit, dass Somerhalder innerhalb der Serie gebissen und zum Vampir wird.