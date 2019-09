Diese 7 Styles zeigen, welche Overalls nicht mehr nur nach Arbeit aussehen!

Ein Utility-Overall gehört diese Saison unbedingt in den Kleiderschrank! Was früher einmal ein Arbeitsanzug war, kann jetzt vielfältig und stilsicher eingesetzt werden. Statt zum Malern, auf dem Bau oder im Knast trägt man Overalls nun als extravaganten Citylook oder bei eleganten Events. So oder so – er funktioniert und gehört definitiv in die Frühjahrsgarderobe!