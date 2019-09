5 Jeans-Tipps für flache Pos & alle, die hintenrum etwas mehr haben wollen

Kann man sagen, dass eine gut sitzende Jeans fast essenziell ist? Vermutlich schon.

Die Jeans ist casual und cool. Sie ist elegant, sporty, rockig – sie kann alles sein. Und weil Denim seit Jahrzehnten schon ein ständiger Wegbegleiter ist, sucht jede*r nach dem richtigen Paar. Und damit kommen wir auch schon zu dem Teil des Körpers, der sich auf der Suche nach Jeanshosen immer wieder als schwierig erweist: dem Hintern. Oftmals will er einfach nicht so wie wir. Ob zu groß oder zu klein, nicht genügend „Apfel“, dafür zu viel „Birne“ und so weiter, die passende Hose zu finden ist wirklich eine Herausforderung.