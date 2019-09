H&M's Frühsommerkollektion ist „Selected by Diane Kruger“

„Ich liebe den Sommer mit all seinen Facetten - umso mehr Spaß hatte ich dabei, zusammen mit H&M dafür die passenden Looks auszuwählen. Ich mag es, wenn man seine Lieblingsteile zu unterschiedlichen Anlässen kombinieren kann – egal, ob zu einem Bummel durch die Stadt, zu einem Essen an einem warmen Sommerabend oder für den Strand“, sagt Diane Kruger.