Dieser dringenden Problematik nimmt sich jetzt endlich das Label Sankuanz an, das bei den Männerschauen gerade eine Sandale mit Spezialfunktion präsentiert hat. Das Plateaumodell legt sich auf dem Laufsteg schützend um den Nike Air Force 1 und hebt ihn dank Plateau vom Untergrund ab. Dank Klettverschluss lässt sich der Schuh von Sankuanz sogar an deinen Lieblingssneaker anpassen. Es lassen sich also auch besonders empfindliche Modelle wie Chucks oder Supergas schützen. Damit musst du keine Angst mehr vor Pfützen, Schlamm oder Streusalzschäden haben.