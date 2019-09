Nach dem Studium kommt ihre Karriere als Schauspielerin in Schwung. Ihr Fernsehdebüt gibt sie 2002 in der Arztserie General Hospital. Es folgen mehrere kleine Nebenrollen in verschiedenen Serien und Filmen, unter anderem in 90210, einem Ableger der Serie Beverly Hills 90210, nur leider längst nicht so erfolgreich. 2011 wurde sie dann mit der Serie Suits, in der sie die toughe Anwaltsgehilfin Rachel Zane spielt, einem größeren Publikum bekannt. Zeitgleich heiratete sie den Talent-Scout Trevor Engelson, von dem sie sich aber nur zwei Jahre später wieder trennte.