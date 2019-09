Endlich gibt es neue Bilder von Beyoncés Zwillingen

JAY-Z spielte am vergangenen Samstag ein Konzert in Orlando und nutzte die Zeit für ein wenig Familienzeit im Ferienhaus in Miami. Dreifachmami Beyoncé, die gerade den Song „Walk on Water“ mit Eminem veröffentlichte und 20-jähriges Jubiläum mit dem Destiny’s Child Klassiker „No No No“ feierte, trug ihr Haar in dicken Box Braids zu einem Dutt zusammengebunden und trug einen langarmigen Body mit umgebundenem Tuch und viel Goldschmuck.