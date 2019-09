Frauen in DAX-Firmen verdienen erstmals besser als Männer

Was zunächst nach einem Meilenstein in der Geschichte der Gleichberechtigung klingt, wird durch einige, wesentliche Fakten in Teilen wieder relativiert: Die Berechnung von EY klammert beispielsweise die Gehälter der Vorstandsvorsitzenden (CEOs) komplett aus. Kein einziger der Spitzenposten ist nach wie vor von einer Frauen besetzt. Und auch, wenn auf Frauen auf finanzieller Ebene nachziehen bzw. die Männer erstmalig überholen – zahlenmäßig sind sie noch immer in der Unterzahl. Von über 200 Posten in den Vorständen sind nur 25 von Frauen besetzt. Nur jedes dritte DAX-Unternehmen weist überhaupt ein weibliches Mitglied auf.