Und an dieser Stelle macht Berlin Station etwas anders. Die Macher der Serie stellen die deutsche Hauptstadt mit all ihren Makeln, ihrer rauen und ungehobelten Seite in den Fokus. Die Verbrecherjagd führt den Cast durch die schäbigsten Hinterhöfe Kreuzbergs, durch Plattenbausiedlungen, unzählige Baustellen (na klar!) bis in verruchte Clubs, die das Berliner Nachtleben skizzieren sollen. „Berlin ungeschönt“ kommt gut an und rette die Serie, darauf können sich viele Kritiker einigen.