Warum Netflix nun auch auf Frauenteams hinter der Kamera setzt

Dass „Glow“ keine Girlpower-Mogelpackung ist, beweist der Blick hinter die Kulissen. Liz Flahive und Carly Mensch riefen die Serie ursprünglich ins Leben. Das Duo holte sich dann „Orange Is The New Black“-Erfinderin Jenji Kohan und Tara Herrmann als ausführende Produzentinnen mit ins Boot. „Wir wollten eine faire Anzahl an weiblichen Regisseuren haben, die mit uns arbeiten, wir wollten ein warmes und einladendes Set. Es war ein sehr weiblicher Ort. Aber es war irgendwie klar, dass es so sein wird, davon ausgehend, wer die Menschen sind, die die Serie machen“, sagt uns Liz im Refinery29-Gespräch.