Ist es okay, seine Gäste auf der Hochzeit für die Drinks zahlen zu lassen?

Aber nicht nur für Brautpaare wird das Heiraten immer kostspieliger, für Hochzeitsgäste sieht es genauso aus. Sandra hat, wie am Anfang bereits gesagt, zwölf Hochzeiten besucht und erzählt: „Zuerst gibt es einen Junggesellinenabschied, für den man meist verreisen muss. Entweder ist es direkt ein Kurzurlaub auf eine Insel, oder immerhin ein Wochenende irgendwo auf dem Land. Man zahlt also schon mal für die An- und Abreise, die Unterbringung und alle Aktivitäten vor Ort. Dann erst kommt die Hochzeit, die meistens auch nicht in London stattfinden. Auch da muss man also wieder mit dem Zug hinfahren und dann eine Nacht im Hotel schlafen. Dazu kommen Taxikosten vom Hotel zur Hochzeitslocation, und schlussendlich braucht man auch für jede einzelne Hochzeit ein neues Kleid. Man kann nicht mit dem gleichen Kleid zu zwei verschiedenen Hochzeiten desselben Freundeskreises aufkreuzen, das geht einfach nicht. Und dann braucht man noch ein Geschenk, und zahlt, wie in meinem Fall, für die Drinks.“ Darüber hinaus war Sandra auch noch zweimal Brautjungfer, was die Kosten zusätzlich in die Höhe trieb. Alles in allem schätzt sie den Betrag, den sie bisher in die Hochzeiten anderer Leute gesteckt hat, auf 5000 Pfund, was in etwa 5700 Euro entspricht. Aktuell plant sie ihre eigene Hochzeit, und ironischerweise fehlt ihr nun in etwa dieser Betrag, um ihre Gäste mit kostenlosen Getränken zu versorgen. Trotzdem hat sie, indem sie für ihre Drinks selbst bezahlt hat, gerne ihren Teil zu den Partys ihrer Freunde beigetragen. Und zwar unabhängig davon, wie extravagant diese ausgefallen sein mögen. „Ich bin es mittlerweile so gewohnt, auf einer Hochzeit für meine eigenen Getränke zu zahlen, ich wäre fast geschockt, wenn es mal nicht so wäre. Klar wäre das schon schön, aber irgendwie wäre es mir auch unangenehm. Ein bisschen so, als würde jemand bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden einfach so die ganze Rechnung bezahlen. Also, ja, vielen Dank, aber wieso haben wir die Rechnung nicht einfach aufgeteilt? Guter Alkohol ist ziemlich teuer, und meine Freunde trinken nicht gerade wenig. Auf einer Hochzeit bekommt man ein tolles Menü und dazu begleitend ein paar Getränke, aber alles was darüber hinaus geht, kann man in meinen Augen schon auch selbst bezahlen. Es ist ja schließlich jedem selbst überlassen, wie viel sie oder er bei der Party trinken möchte.“