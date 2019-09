In knapp drei Monaten wählt Deutschland eine neue (oder alte) Regierung, die sich in politisch turbulenten Zeiten mehr denn je positionieren werden muss. Und genau deshalb ist jetzt auch die Zeit, dass wir Frauen unseren Wünschen, unseren Forderungen und Ideen Gehör verschaffen – und zwar als vereintes und engagiertes Kollektiv. Denn nur so ist gesellschaftlicher Wandel möglich!