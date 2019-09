Justin Timberlake & Jessica Biel mixen Rustikales und Modernes in ihrem NYC Penthouse

New York City ist kurz davor, eine ganze Prise an Memphis zu bekommen. Trulia berichtet, dass Justin Timberlake und Jessica Biel den Mietvertrag für ein Tribeca Penthouse unterschrieben haben, das ein wenig Charme seiner Geburtsstadt in den Big Apple bringt. Außen mit einer Fassade aus rotem Backstein, innen dicke Holzbalken, im Ganzen ein Hauch Country-Stil und Rockstar-Attitüde. Außerdem sollen in dem Gebäude, das weitere sieben Penthäuser beherbergt, eine ganze Liste anderer A-Prominenter leben.