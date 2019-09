Die Drogerieketten könnten in Zukunft weitere Konkurrenz bekommen. Der Onlinehandel Amazon kündigt jetzt nämlich an, im nächsten Jahr eine Eigenmarke einzuführen, die dann direkt und rund um die Uhr an den Verbraucher geschickt werden. Ein kluger Schachzug, denn der Trend geht bekanntermaßen immer weiter in Richtung Onlineshopping.