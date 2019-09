Kein Zweifel: Instagram überrascht uns fast täglich mit neuen Trends, die irgendwo auf der Welt geboren wurden und dank der Fotosharing-Plattform in die Welt hinaus getragen werden. Insbesondere für alle Beauty-Fans gleicht Instagram einem wahren Mekka an Inspirationen. Doch mal ganz ehrlich: Abseits von Glitzer und Unicorn-Wimpern gibt es auch wirklich skurrile Trends. Wir haben die größten viralen Hits für euch gesammelt, die derzeit zu finden sind. Ihr entschiedet selbst: Hot or not?