„Vor ein paar Jahren, in einem der wenigen Momente, in dem er zugab, sich machtlos fühlen, meinte Ed zu mir: ‚Ich werde nie einen Grammy gewinnen‘“, schreibt Taylor Swift über Ed Sheeran, der es in Künstlerkategorie der Liste geschafft hat. „‚Doch, das wirst du‘“, meinte ich zu ihm. ‚Du wirst sie alle vom Hocker hauen.‘ Ein paar Wochen später trafen wir uns in einem Tanzshop in London, in dem ich gerade Trainingsoutfits kaufte. Er meinte: ‚Du musst dir das anhören‘. Dabei handelte es es sich um einen Song namens Thinking Out Loud, den er gerade fertiggestellt hatte. 2016 gewann er in der Kategorie „Song des Jahres“ bei den Grammy Awards.“