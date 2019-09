Wir lieben Barack Obamas neuen Job als „Insta-Husband”

Barack Obama hat einen ziemlich beeindruckenden Lebenslauf: Anwalt, erfolgreicher Autor, der 44. Präsident der USA – und jetzt auch Insta-Husband. Wenn ihr euch fragt, was das genau ist, lasst uns das Phänomen kurz erklären: Die Rolle ist geschlechtsunabhängig, sie kann also sowohl von Männern als auch von Frauen übernommen werden. Zu den Aufgaben gehört eine einwandfreie Performance hinter der Kamera. Das bedeutet, die zu fotografierende Person ist in unterschiedlichen Umgebungen immer in der schmeichelhaftesten Pose und am besten ganz natürlich abzulichten. Ein menschlicher Selfie-Stick sozusagen.