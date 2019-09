Mittlerweile sind Wiley und Morelli seit über zwei Jahren zusammen. Ihre Hochzeitsfeier begann am Nachmittag. Neben eigens angefertigten Christian-Siriano-Outfits und einem Funfetti-Kuchen konnten die beiden Bräute mit einem unschlagbaren Soundtrack aufwarten: Beim Gang zur Zeremonie lief This Is How We Do It von Montell Jordan, später Baby von Justin Bieber.