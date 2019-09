Die Niederlande testet Ampeln auf dem Boden, weil alle immer aufs Handy starren

Für die Generation „Kopf nach unten” gibt es inzwischen in der niederländischen Stadt Bodegraven spezielle Ampeln: in den Boden eingebaute LED-Lichtleisten. Die schalten gemeinsam mit den Ampeln auf Rot oder Grün um. Das System hat sich HIG ausgedacht, eine lokale Firma für Verkehrstechnik. Bis jetzt gibt es diese außergewöhnliche Fußgängerampel nur an einer Kreuzung in der Nähe dreier Schulen. Sie ist ein Pilotprojekt. Ähnliche Trottoir-Ampeln wurden hierzulande bereits in Augsburg getestet.