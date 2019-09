Art Director Hüseyin Şahin lebt in Instanbul. Neben seinem Beruf, für den er hauptsächlich Auftragsarbeiten ausführt, ist er auch als freischaffender Künstler aktiv. Auf dem Instagram-Account @art.side präsentiert Sahin regelmäßig eine Auswahl imposanter Artworks, in denen er realistische Szenerien und Fantasie-Elemente so präzise miteinander kombiniert, dass beeindruckend surreale Welten entstehen. Kein Wunder, dass gerade gefühlt das halbe Netz regelrecht von seinen Traumwelten in den Bann gezogen wird.