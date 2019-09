Immer mehr Frauen wollen aussehen wie Ivanka Trump

Das Phänomen Promi-Vorbild ist nicht neu. Je präsenter eine Person in der Öffentlichkeit wird, desto größer wird auch ihre Projektions- und Identifikationsfläche. Haben sich Kundinnen bis vor kurzem noch die Lippen von Angelina Jolie gewünscht oder einen Hintern wie Kim Kardashian, ist nun das Aussehen von Ivanka Trump in den Fokus gerückt. Doch was fasziniert Frauen an der 35-jährigen Tochter des amtierenden US-Präsidenten?