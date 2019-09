Wie du vernünftig mit den AfD-Wählern in deiner Familie reden kannst: 6 Tipps

Auf meinen Hinweis hin, dass die Person bitte reflektieren solle, was da geteilt wird und woher das Posting stammt (geschlossene Gruppe mit Deutschlandflagge und altdeutscher Schrift, in der Videos von Steinigungen aus Saudi-Arabien verbreitet werden, um den barbarischen Charakter des „gemeinen Moslems“ zu zeigen), kommt ein banales „Es herrscht Meinungsfreiheit in Deutschland und ihr werdet auch noch aufwachen!“ – aufwachen woraus frage ich mich? Aus meinem prädestinierten Leben, von dem ich gern etwas abgebe und das sich in keinster Weise geändert hat, durch den Zuzug Geflüchteter in den letzten Jahren? Aus der Illusion, dass in meiner Familie nur Menschen existieren, die eine für mich vertretbare Meinung haben? Den Wecker habe ich gehört. Ich lasse mich auf eine Diskussion ein und spätestens bei Kommentar drei stockt mir der Atem: Woher das Posting stamme, sei doch egal. Selbst wenn Hitler es persönlich gepostet hätte – es sei nun mal seine eigene Meinung. Das spätestens war der Punkt, als aus dem Gedanken, dass es da einen Zuzögling in unserer Familie gibt, der offensichtlich nicht reflektiert und intelligent genug ist, um menschenverachtende Propaganda zu erkennen, ein Problem wurde. Eins, das niemand in meiner Familie akzeptieren kann. Dagegen halten fiel nach einem denkbar dummen Kommentar wie diesem leicht, was mir flugs mit dem Entfernen aus der Freundesliste quittiert wurde. Dieser Akt hat mich nicht nur stumm gemacht, sondern ratlos.