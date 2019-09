Lesestoff zum Weltfrauentag

Der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton wurde gestern der Champion of Girls-Award der amerikanischen Non-Profit Organisation Girls Inc. verliehen. In einer Dankesrede erzählte sie nicht nur von ihrer Wahlniederlage im letzten Jahr, sondern schlug einen kämpferischen Ton für die Zukunft an. „ Es gibt immer noch viel zu wenig Frauen im Privatsektor, in den Akademien ebenso wie in der Wissenschaft und Technik, ganz zu schweigen von der Politik und Regierung.“ Die ganze Rede gibt es im Video anbei.