Schuld daran sind die unzähligen Folgen Game Of Thrones, die ich damals staffelweise geguckt habe. Platinblond ist in der Serie die Haarfarbe von Daenerys Targaryen, die neben Unmengen an Titel auf dem Weg zum eisernen Thron auch die Unterstützung von Drachen aufweisen kann. Deshalb war ihre weiße Mähne für mich das ideale Symbol, um 24 Stunden am Stück Stärke und fortgeschrittene #Girlboss-Mentalität sichtbar mit mir herumzutragen. Mein Blond sollte nicht königinnenhaft sein, sondern Khaleesi-Style!