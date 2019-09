Jen Atkin, Stylistin und quasi-Superfrau für alle Fälle, ist für Delevingnes neuen Look zuständig und beschrieb in ihren Instagram-Stories am Wochenende, wie genau sie bei Cara vorgegangen ist: Nach dem Trocknen hat Atkin Puder und für die Textur Finishing Spray in die Mitte und die Enden eingeknetet. Daraufhin wurde etwas Pomade für besseren Halt in den seitlichen Flechtzopf eingearbeitet. Das Ganze wurde mit einem Glätteisen nachbearbeitet.