Das Gefühl, sich als Redakteurin in einer Männerdomäne durchsetzen zu müssen, hatte sie dabei eigentlich nie: „Bei mir war es oft eher umgekehrt: An den Meetingtischen in den Konferenzen saßen genauso viele Frauen wie Männer. Meistens waren wir Mädels sogar in der Überzahl.“ Für die Debatte wünscht sie sich, dass der Unterschied nicht jedes Mal herausgearbeitet werden muss. „Ich muss sagen, in den Redaktionen, in denen ich bisher arbeiten durfte, fühlte sich das bereits selbstverständlich an. Es gibt so viele tolle Kolleginnen – voller Power und Visionen. Ich selbst habe mich immer an Führungskräften orientiert, die mir fachlich imponiert haben – unabhängig vom Geschlecht. Ob Frau oder Mann, das spielt doch keine Rolle.“