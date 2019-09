Was ist richtig und was ist falsch? Ich bin verwirrt und habe Angst, eine Entscheidung zu treffen, die ich mein Leben lang bereuen werde. Und mit diesem Zwiespalt bin ich scheinbar nicht allein, denn die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Im Wintersemester 2016/2017 waren rund 2,86 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen immatrikuliert. Jedoch bricht laut „Statistischen Bundesamt” jeder Vierte sein Erststudium ab. Das Vorurteil, dass nur die „Faulen” versagen, trifft schon lange nicht mehr zu. Es sind auch diejenigen, die ihr Studium in Nebenjobs verdienen müssen. Es ist heutzutage einfach extrem hart, in allen Bereichen zu performen. Das Klischee vom „lässigen Studentenleben” gibt es nicht mehr!