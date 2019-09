Deutschlands Mieten sind gestiegen – welche Großstädte du dir noch leisten kannst

Tief durchatmen, liebe Wohnungssuchende: Die Mieten steigen stetig, im letzten Jahr wurden die Wohnungen in Deutschland im Schnitt 1,8 Prozent teurer und wir müssen auch weiterhin tiefer in die Tasche greifen. 2015 wurde zwar die Mietpreisbremse eingeführt, trotzdem erhöhen die Vermieter. Das zeigt der Mietspiegelindex, den das Forschungsinstitut und Beratungsunternehmen F+B jährlich erstellt. Das sind die teuersten Städte aktuell: 1. München

2. Stuttgart

3. Leinfelden-Echterdingen

4. Tübingen

5. Germering

6. Dachau

7. Ditzingen

8. Ludwigsburg

9. Düsseldorf

10. Wiesbaden

11. Köln

12. Leonberg

13. Fellbach

14. Remseck am Neckar

15. Hamburg

16. Darmstadt

17. Erding

18. Frankfurt am Main

19. Bietigheim-Bissingen

20. Freiburg im Breisgau Und was ist mit Berlin? Vergleichsweise günstig. Im Westen der Stadt zahlen die Mieter im Schnitt 6,46 Euro pro Quadratmeter, im Osten 5,85 Euro.